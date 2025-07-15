في البصرة.. 9 محكومين يجرحون أنفسهم داخل سجن

أفاد مصدر أمني، بقيام تسعة محكومين بجرح أنفسهم داخل سجن المركزي.​

وقال المصدر في حديث لـ ، "استخبرنا قيام نزلاء عددهم 9 محكومين في سجن المركزي محجورين بسبب عقوبات من قبل اداره سجن البصرة المركزي مما ادى الى قيامهم بضرب انفسهم بواسطة الة حادة (موس) احتجاجا على حجرهم".

وأضاف المصدر "مما ادى الى جروح في اجسامهم حيث تم نقلهم الى المستوصف الصحي داخل السجن لغرض علاجهم".