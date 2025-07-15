إغلاق "شاليهات سياحية" في البصرة

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة عقيل الفريجي في بيان، إن "هناك تنسيقًا بين اللجنة والأجهزة الأمنية وقد نفذت قوة مشتركة عملية إغلاق عدد من الشاليهات السياحية، بسبب إساءة أصحابها لقدسية شهر محرم الحرام".

وأشار إلى أن " قامت بتنفيذ الواجب وفقًا لتوجيهات القيادات الأمنية المختصة".