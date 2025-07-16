رسميا.. افتتاح مطار الموصل الدولي (صور)

وقال لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ ، إن " رئيس افتتح اليوم الدولي".من جهتها أعلنت افتتاح المطار بحضور وزير النقل ، ومحافظ نينوى ورئيس افتتاح مطار رسميا بحضور عدد من المسؤولين.وقال السعداوي خلال مراسم الافتتاح، "أبارك لأبناء نينوى هذا المنجز الوطني الكبير. وأجدد شكري لدولة على رعايته ودعمه، كما أُحيي كل من عمل بجهد وإخلاص لإنجاز هذا المشروع في ظل ظروف استثنائية".