السوداني يحدد موعد التشغيل الرسمي لمطار الموصل

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " موعد تشغل بشكل كلي سيتم بعد شهرين بعد اختيار شركة متخصصة بهذا الأمر".وتابع، ان "هناك أهمية كبيرة لمطار في تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية في ".وافتتح رئيس في وقت سابق من اليوم مطار الموصل الدولي.