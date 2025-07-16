تغذي مناطق شمال العمارة.. خروج 6 محطات كهربائية عن الخدمة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، "نود إعلام المواطنين في مناطق شمال التي تتغذى من محطات: (البلاستك، المصطفى، الرحمة، مغربة، ، العرضات الثانوية 11/33 ك.ف) بأن هذه المحطات قد خرجت عن الخدمة بسبب احتراق إحدى محولات القدرة في محطة شمال العمارة التحويلية (33/132 ك.ف)، التابعة إلى دائرة في – شبكات الجنوب الشرقي".