كشف حصيلة الحرائق المسجلة في العراق خلال الفصل الأول من 2025

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إغلاق "شاليهات سياحية" في البصرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533619-638882481386826822.jpg
كشف حصيلة الحرائق المسجلة في العراق خلال الفصل الأول من 2025
محليات
2025-07-16 | 03:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
156 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أحالت
مديرية الدفاع المدني
في قاطع
بغداد
ـ
الرصافة
أكثر من 1300 مشروع مخالف إلى جلسة الفصل القانونية، وأغلقت 742 منشأة ومخزناً غير ملتزم بشروط الوقاية خلال المدة الماضية، في وقتٍ سجلت فيه ارتفاعاً في حوادث الحرائق المرتبطة بالتخزين العشوائي داخل الأبنية غير النظامية والأسواق الشعبية.
وقال مدير عام المديرية، اللواء
حسن إبراهيم حسن
إن مديريات الدفاع المدني تضع خططا سنوية تشمل الكشف الأولي والقانوني على المنشآت والمشاريع القائمة، وفي حال وجود مخالفة، تُحال المنشأة إلى جلسة الفصل التي يترأسها مدير الدفاع المدني العام، اللواء
محسن كاظم علك
، وفق المادتين (20 و21) من
قانون الدفاع المدني
.
وأضاف، أن المديرية أحالت أكثر من 1300 مشروع إلى جلسة الفصل خلال المدة الماضية، نتيجة مخالفتها لتعليمات السلامة، بينما تم إصدار قرارات بغلق 742 مخزناً ومنشأة في مناطق مختلفة من
الرصافة
، من بينها مخازن في شارع الظلال وجرف النداف والأعظمية.
وأوضح حسن، أن المديرية تتخذ إجراءاتها لغلق المنشآت المخالفة عبر مخاطبة الجهات المعنية، لاسيما تلك التي تحوّلت إلى مخازن غير نظامية داخل الأزقة السكنية والأسواق الشعبية، مثل
منطقة الشورجة
التي أصبحت تُعد من أبرز معوقات العمل الوقائي بسبب ضيق الأفرع وتراكم النفايات وعدم صلاحية تلك الأبنية للتخزين، الأمر الذي يدفع إلى احتمالية زيادة حوادث الحرائق.
وبيّن أن نقل المخازن من داخل المناطق السكنية إلى خارج
بغداد
أصبح ضرورة مُلحّة، وقد اتخذ
مجلس الوزراء
قراراً بهذا الشأن يُنفّذ بالتعاون مع أمانة بغداد، لكنه يحتاج إلى وقت كافٍ لتطبيقه على الأرض، لاسيما بعد المباشرة بهذا الأمر من قبل الجهات المعنية.
ونوه حسن بأن عدد حوادث الحرائق التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من العام الحالي بلغ ألفا و114 حادثا، إذ شهد المؤشر انخفاضاً واضحاً مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الإجراءات
الوقائية
المبكرة التي تنفذها المديرية.
وأشار إلى قيام لجنة مختصة بعضوية الدفاع المدني، بالكشف الموقعي على الأبنية الآيلة للسقوط وتحديد مدى خطورتها، مؤكدا عدم منح أي ترخيص لإنشاء الأبنية سواء كانت ذات استخدام سياحي أو صناعي، إلا بعد إحالة مخططاتها إلى لجنة منح الموافقات في
مديرية الدفاع المدني
وفق المادة (33 أولاً)، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة وتفادي مخاطر الحرائق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إليك حصة العراق من صادرات تركيا لدول الجوار خلال النصف الأول من 2025
06:27 | 2025-07-13
مبيعات نافذة الدولار خلال الربع الأول من 2025 اكبر بـ5% من العام الماضي
04:11 | 2025-06-01
تسجيل نحو 10 الف حالة ولادة في ديالى خلال الربع الأول من 2025
05:07 | 2025-04-30
تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق لعام 2024 والربع الأول من 2025
07:00 | 2025-07-02
كشف حصيلة الحرائق المسجلة في العراق
الفصل الأول من 2025
مديرية الدفاع المدني
قانون الدفاع المدني
حسن إبراهيم حسن
السومرية نيوز
محسن كاظم علك
مديرية الدفاع
منطقة الشورجة
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
فن وثقافة
55.95%
06:05 | 2025-07-14
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
06:05 | 2025-07-14
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
محليات
24.46%
12:49 | 2025-07-14
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
12:49 | 2025-07-14
هل تصل العقوبة الى الحبس؟.. الدفاع المدني تصدر تحذيرات هامة للعراقيين
محليات
11.98%
09:50 | 2025-07-14
هل تصل العقوبة الى الحبس؟.. الدفاع المدني تصدر تحذيرات هامة للعراقيين
09:50 | 2025-07-14
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
7.61%
03:47 | 2025-07-15
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:47 | 2025-07-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
اخترنا لك
برلماني يكشف أسباب تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان
05:40 | 2025-07-16
قرار جديد من التربية بشأن إجازة الهيئات التعليمية والتدريسية
05:18 | 2025-07-16
مجلس الخدمة يعلن فتح منظومة الكودات للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا
05:05 | 2025-07-16
العراق بحاجة لـ3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز.. ودعوات لرؤية وطنية شاملة
04:59 | 2025-07-16
كشف تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الاربعينية
04:28 | 2025-07-16
الضمان الصحي في العراق: الفئات المشمولة والخدمات المقدمة وعدد المسجلين
04:20 | 2025-07-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.