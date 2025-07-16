كشف حصيلة الحرائق المسجلة في العراق خلال الفصل الأول من 2025

وقال مدير عام المديرية، اللواء إن مديريات الدفاع المدني تضع خططا سنوية تشمل الكشف الأولي والقانوني على المنشآت والمشاريع القائمة، وفي حال وجود مخالفة، تُحال المنشأة إلى جلسة الفصل التي يترأسها مدير الدفاع المدني العام، اللواء ، وفق المادتين (20 و21) من .وأضاف، أن المديرية أحالت أكثر من 1300 مشروع إلى جلسة الفصل خلال المدة الماضية، نتيجة مخالفتها لتعليمات السلامة، بينما تم إصدار قرارات بغلق 742 مخزناً ومنشأة في مناطق مختلفة من ، من بينها مخازن في شارع الظلال وجرف النداف والأعظمية.وأوضح حسن، أن المديرية تتخذ إجراءاتها لغلق المنشآت المخالفة عبر مخاطبة الجهات المعنية، لاسيما تلك التي تحوّلت إلى مخازن غير نظامية داخل الأزقة السكنية والأسواق الشعبية، مثل التي أصبحت تُعد من أبرز معوقات العمل الوقائي بسبب ضيق الأفرع وتراكم النفايات وعدم صلاحية تلك الأبنية للتخزين، الأمر الذي يدفع إلى احتمالية زيادة حوادث الحرائق.وبيّن أن نقل المخازن من داخل المناطق السكنية إلى خارج أصبح ضرورة مُلحّة، وقد اتخذ قراراً بهذا الشأن يُنفّذ بالتعاون مع أمانة بغداد، لكنه يحتاج إلى وقت كافٍ لتطبيقه على الأرض، لاسيما بعد المباشرة بهذا الأمر من قبل الجهات المعنية.ونوه حسن بأن عدد حوادث الحرائق التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من العام الحالي بلغ ألفا و114 حادثا، إذ شهد المؤشر انخفاضاً واضحاً مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الإجراءات المبكرة التي تنفذها المديرية.وأشار إلى قيام لجنة مختصة بعضوية الدفاع المدني، بالكشف الموقعي على الأبنية الآيلة للسقوط وتحديد مدى خطورتها، مؤكدا عدم منح أي ترخيص لإنشاء الأبنية سواء كانت ذات استخدام سياحي أو صناعي، إلا بعد إحالة مخططاتها إلى لجنة منح الموافقات في وفق المادة (33 أولاً)، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة وتفادي مخاطر الحرائق.