مجلس الخدمة يعلن فتح منظومة الكودات للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا



وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد المتابعة الدقيقة والاكتمال من جميع الإجراءات تم فتح منظومة الكودات الوظيفية للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا".



وتابع، ان "التقديم سيتم عبر البوابة الالكترونية الرسمية لمجلس الخدمة من اجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين".