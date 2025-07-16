قرار جديد من التربية بشأن إجازة الهيئات التعليمية والتدريسية

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استثناءً من أعمام سابق لـ"خصوصية الحالة"، ويستمر العمل به لحين بدء العام الدراسي 2025/2026. كما تم تخويل المديرين العامين صلاحية قطع الإجازة وتسجيل المباشرة لهؤلاء المنتسبين.الوثيقة ادناه: