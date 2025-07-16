برلماني يكشف أسباب تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزيرة المالية ابلغتنا اليوم اثناء لقاءها في مقر الوزارة ان لجنة في تعمل على اكمال جداول الموازنة".وتابع، ان "أحد اسباب تأخر ارسالها الى المجلس يعود الى العمل على تعظيم الايرادات غير النفطية وايجاد مصادر مالية لتغطية عجز الموازنة من رسوم وضرائب واجور خدمات وغيرها وان الحكومة ملتزمة بأرسال جداول الموازنة".وتتصاعد المطالب النيابية الى مجلس الوزراء بضرورة انجاز الموازنة العامة من اجل ارسالها الى بغية التصويت عليها بشكل رسمي.