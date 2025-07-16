الكشف عن حقيقة تغيير أسعار البنزين في العراق

وقال مدير عام الشركة، ، للوكالة الرسمية تابعته : إن "أسعار بيع وقود البنزين للمواطنين ستبقى ثابتة".وأضاف أن "الحديث عن وجود توجه لتغيير أسعار البنزين عار عن ، كون هذه الأسعار ثابتة ولا تغيير فيها".