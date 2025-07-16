التربية تصدر قراراً جديداً بشأن الامتحانات

وذكر بيان للوزارة، ان " للامتحانات قررت السماح للتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة اداء الامتحانات العامة في أبنيتهم المدرسية ذاتها، كمراكز امتحانية".وبينت، أن "ذلك يشتمل المدارس ومعاهد التربية الخاصة الحكومية والأهلية، نظرا لظروفهم الصحية الاستثنائية وصعوبة تنقلهم من مكان إلى آخر".