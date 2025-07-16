بعد تأهيلهم.. العدل تؤكد على توفير فرص عمل بعد الإفراج عن الأحداث

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إغلاق "شاليهات سياحية" في البصرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533669-638882674480024659.jpg
بعد تأهيلهم.. العدل تؤكد على توفير فرص عمل بعد الإفراج عن الأحداث
محليات
2025-07-16 | 08:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
أكد وزير العدل
خالد شواني
، اليوم الأربعاء، دعم الأحداث المودَعين وتأهيلهم نفسيًا وتربويًا وتوفير فرص العمل بعد الإفراج.
وذكر بيان للوزارة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن شواني "ترأس اليوم، جلسة
مجلس رعاية الأحداث
التي عقدت في مقر الوزارة، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة جملة من القضايا الجوهرية التي تصب في دعم وتأهيل فئة الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية وبعد الإفراج عنهم".
وأكد المجلس، في أبرز مخرجاته، على "مفاتحة
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية لتسهيل إجراءات شمول الأحداث المحكومين المُفرَج عنهم ببرنامج القروض التشغيلية، واستثنائهم من بعض الضوابط، وفقًا للمادة (106) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، والمادة (59/أولًا) من قانون إصلاح النزلاء والمودَعين رقم (14) لسنة 2018، على أن يكون المستفيدون من الفئة العمرية بين (18 – 22) سنة، بما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتأمين مصدر دخل مستقر لهم".
كما تم التأكيد على "شمول هذه الفئة براتب شبكة الحماية الاجتماعية، استنادًا إلى
قانون الحماية الاجتماعية
رقم (11) لسنة 2014، وخاصة ممن تزيد مدة محكوميتهم على سنة واحدة واكتسب حكمهم الدرجة القطعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل لضمان الحماية الاجتماعية لهم بعد الإفراج".
وناقش المجلس، وفق البيان، "أهمية تطوير البرامج النفسية داخل الإصلاحيات، وأوصى برفد الدائرة بالكوادر الصحية المتخصصة، وتفعيل هذا الجانب بالتنسيق مع
وزارة الصحة
، لما له من أثر بالغ في تحقيق الاستقرار النفسي للمودَعين".
وفي الجانب التربوي، وجّه المجلس بمفاتحة
وزارة التربية
لدعم مراكز التعليم داخل المدارس الإصلاحية، من خلال توفير مستلزمات إنجاح العملية التربوية، وتعزيز النشاطات التعليمية والتربوية التي تسهم في بناء شخصية الحدث داخل المؤسسة الإصلاحية.
كما أوصى المجلس بإعداد مذكرة تعاون مع
وزارة التعليم العالي
، بهدف تعزيز التعاون بين دائرة إصلاح الأحداث ووزارة
التعليم العالي
، لتطوير عمل الباحثين الاجتماعيين في الدور والمدارس الإصلاحية، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في
وزارة التعليم
العالي.
وفي جانب دعم الكوادر، أوصى المجلس، وفق البيان، "بإشراك المدربين من موظفي دائرة إصلاح الأحداث في الدورات التدريبية التي تُقام في المؤسسات التابعة لوزارة العمل، مجانًا، وتحديد الآليات المناسبة لذلك، تعزيزًا لمهاراتهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع فئة الأحداث".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد: التجاوزات لن تُرفع إلا بعد توفير البديل
03:00 | 2025-05-27
حزب الدعوة يتحدث عن "واجب شرعي" بعد احداث ايران
06:01 | 2025-06-13
السوداني يؤكد ضرورة توفير الدعم الكامل لأطباء الأسنان
13:44 | 2025-05-10
واشنطن ترفض الإفراج عن إيراني متهم بقتل أمريكي في العراق
11:59 | 2025-05-24
وزارة
العدل
قانون الحماية الاجتماعية
وزارة التعليم العالي
مجلس رعاية الأحداث
الشؤون الاجتماعية
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
قانون الحماية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
محليات
54.06%
12:49 | 2025-07-14
عراقي يبتكر بديلا عن المولدات لتوفير الكهرباء
12:49 | 2025-07-14
الدولار يواصل التراجع في الأسواق العراقية
اقتصاد
17.92%
03:41 | 2025-07-16
الدولار يواصل التراجع في الأسواق العراقية
03:41 | 2025-07-16
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.11%
03:47 | 2025-07-15
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:47 | 2025-07-15
مان سيتي يوقع أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
رياضة
11.91%
07:48 | 2025-07-15
مان سيتي يوقع أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
07:48 | 2025-07-15
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
كان يا مكان
قد يُؤخّر الله الشيء الجميل ليجعله أجمل - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٦ | الموسم 3
08:30 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٧٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
من الأخير
المسيرات السائبة تسرق الأضواء من صلح المشهداني - حلقة ٣٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
Live Talk
تلوث الهواء بالكبريت والمواد السامة - الحلقة ٧٣ | 2025
10:30 | 2025-07-15
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
اخترنا لك
جمع تواقيع لاقالة مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
10:04 | 2025-07-16
التربية تصدر قراراً جديداً بشأن الامتحانات
08:52 | 2025-07-16
الكشف عن حقيقة تغيير أسعار البنزين في العراق
08:16 | 2025-07-16
لعدم مطابقتها المواصفات.. الجهاز المركزي ينذر عدة مشاريع صناعية
07:48 | 2025-07-16
التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الموظفين المتميزين
07:26 | 2025-07-16
عقب الاستهدافات.. شركة (GKP) البريطانية توقف انتاجها في حقل شيخان
06:46 | 2025-07-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.