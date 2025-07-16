محافظ كربلاء يفتتح مشروعا وينتقد "راكبي الأمواج باسم الشهداء"

افتتح محافظ ، الأربعاء، مشروع "البوبيات" في المحافظة، فيما انتقد من وصفهم بـ"راكبي الأمواج باسم الشهداء".

وقال الخطابي خلال افتتاحه مشروع شارع البوبيات في ، "نوجّه رسالة شديدة اللهجة لراكبي الأمواج باسم الشهداء"، متسائلًا "أين كنتم من دماء الشهداء، لماذا ظلّ هذا الملف في سبات وظلم منذ عام 2003 وحتى اليوم".

وأضاف: "هناك من صعد على أكتاف الشهداء ولم يقدم لهم شيئًا، بل استثمر تضحياتهم للوصول إلى مناصب ومكاسب، واليوم يحاولون خداع الناس بشعارات مكررة عن الخدمات، وهم أنفسهم كانوا في مواقع المسؤولية لسنوات ولم نرَ منهم سوى الكلام".



وأكد الخطابي أن "الشهداء وأُسرهم يستحقون الإنصاف لا المزايدة"، مشيرا الى أن "المحافظة لن تسمح بعد الآن بتجاهل حقوقهم أو المتاجرة بذكراهم لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية".