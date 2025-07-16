في البصرة.. تظاهرات القرنة تتحول لاعتصام مفتوح (فيديو)

شهدت ، مساء الأربعاء، تحول تظاهرات الى اعتصام مفتوح.

​

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، "اهالي الشرش بقضاء القرنة يحولون تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح امام موقع شركة الجدار الساند المنفذة لمشروع البنى التحتية".

وتظاهر العشرات من مواطني ، خلال اليومين الماضيين، احتجاجًا على استمرار أزمة شح المياه وعدم معالجتها.