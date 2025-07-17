"باوعي يمه احتركنه".. شاب عالق في سطح بناية الهايبر ماركت المحترقة

– محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر جدا لشاب محاصر بين النيران في سطح بناية الهايبر ماركت المحترقة في مدينة وهو يخاطب والدته.

وبحسب الفيديو المتداول ردد الشاب عبارة "باوعي يمه احتركنه" وكأنما يصور اللحظات الأخيرة من حياته بعد اقتراب ألسنة النيران من مواد قابلة للاشتعال في سطح بناية الهايبر ماركت المحترقة.



ولم يتسنى للسومرية نيوز، التأكد من نجاة صاحب الفيديو المصور او استشهاده في هذه الفاجعة الأليمة.