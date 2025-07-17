القضاء يوجه بإجراء تحقيق سريع بحادث حريق الكوت ومحاسبة المقصرين

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " يقدم التعازي إلى اهالي بضحايا فاجعة الحريق في ".وأضاف أن "المجلس وجه رئاسة محكمة استئناف واسط بأجراء التحقيق السريع بالحادث لمعرفة اسبابه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".