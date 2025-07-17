فريق حكومي يشخص أسباب حريق "هايبر ماركت" الكوت

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ الفريق، المُؤلَّف في مكتب تحقيق بالتنسيق مع السيد المُختصّ، انتقل ميدانياً إلى موقع الحادث، للاطلاع ميدانياً على بناية المركز المُؤلَّفة من خمسة طوابق، لافتةً إلى أنَّ الفريقوأضافت إنَّ الفريق قام بإعداد تقريرٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر بدوره ربط الأوليَّات والمحاضر كافة الخاصَّة بإجراءات السلامة العامة وملاحظات الدفاع المدنيّ بهذا الصدد؛ من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد جهة المُقصّريَّـة.وتابع البيان، وفي الوقت الذي تحقق فيه الهيئة بملابسات الحادث فإنها تتقدَّم بأحرِّ التعازي وخالص المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.