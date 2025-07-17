الإطار التنسيقي يعزي بضحايا حريق الكوت ويدعو إلى تحقيق عاجل

وذكر التنسيقي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تلقينا ببالغ الأسى الحادث المؤلم الذي وقع في مدينة ، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء وأصيب اخرون بجروح متفاوتة إثر اندلاع حريق في أحد المراكز التجارية.وتابع، انه "وفي هذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، متمنين للجرحى الشفاء العاجل، والعمل على مراجعة إجراءات السلامة العامة في جميع المؤسسات الخدمية والتجارية".ودعا الإطار بحسب البيان: "الجهات التنفيذية والرقابية إلى تفعيل دورها في حماية أرواح المواطنين وصون ممتلكاتهم، وعدم التهاون في تطبيق معايير الأمان والوقاية".