الصحافة الأجنبية تكشف تفاصيل مثيرة عن "فاجعة الكوت".. هذا ما قاله الناجون

ويأتي هذا الحادث الأخير في بلد تتكرر فيه حوادث الحريق بسبب إهمال قواعد السلامة بشكل متكرر، وقد بدأ المسؤولون تحقيقاً في ملابساته، بحسب الصحيفة.ونقلت الصحيفة عن شخصين على الأقل قولهما إنهما فقدا خمسة من أقاربهم الذين كانوا قد توجهوا إلى مركز التسوق "هايبر مول" الذي افتتح حديثاً للتسوق وتناول . ولا يزال رجال الإنقاذ في الموقع يواصلون عمليات البحث عن المفقودين، وفقاً لمراسل من مكان الحادث.لم يُعرف سبب الحادث على الفور، لكن أحد الناجين صرح لوكالة فرانس برس أن انفجار مكيف هواء قد يكون السبب.حجم الكارثة كان كبيراً لدرجة أن سيارات الإسعاف ظلت تنقل المصابين إلى المستشفيات حتى الساعة الرابعة فجراً. وبحسب "الغارديان"، امتلأت أجنحة المستشفيات في ، الواقعة على بعد نحو 160 كيلومتراً ، بالمصابين جراء هذا الحادث المروع.وقال مراسل وكالة فرانس برس إن المركز التجاري لم يفتح أبوابه إلا قبل خمسة أيام، وأفاد برؤية جثث متفحمة في الشرعي بالمحافظة. ورغم احتواء الحريق في نهاية المطاف، واصل رجال الإطفاء البحث عن الضحايا المفقودين.وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أقاربَهم المفجوعين ينتظرون في المستشفى أخبارًا، وبعضهم ينهار حزنًا. جلس رجلٌ على الأرض يدقّ على صدره ويصرخ: "يا أبي، يا قلبي".وتجمع العشرات من الأشخاص خارج المستشفى لفحص سيارات الإسعاف عند وصولها، وكان بعضهم في حالة من التأثر الشديد.قال أحدهم، ناصر القريشي، وهو طبيب في الخمسينيات من عمره، إنه فقد خمسة من أفراد عائلته في الحريق. وقال لوكالة فرانس برس: "لقد حلّت بنا كارثة. ذهبنا إلى المركز التجاري لتناول الطعام والعشاء والنجاة من انقطاع الكهرباء في المنزل. انفجر مكيف هواء في الطابق الثاني ثم اندلع الحريق - ولم نستطع النجاة".أعلن محافظ واسط، الحداد ثلاثة أيام، وقال إن السلطات المحلية سترفع دعوى قضائية ضد مالك المركز التجاري ومقاول البناء. وأضاف: "المأساة صدمة كبيرة... وتتطلب مراجعة جادة لجميع إجراءات السلامة".أمر ، ، بإجراء تحقيق شامل في الحريق لتحديد مواطن الخلل ومنع وقوع حوادث أخرى. وقدّم المرجع الديني الأعلى ، تعازيه لأسر الضحايا.غالبًا ما تُهمل معايير السلامة في قطاع البناء في ، وكثيرًا ما تشهد البلاد، التي تعاني بنيتها التحتية من التدهور بعد عقود من الصراع، حرائق وحوادث مميتة. وتزداد الحرائق خلال فصل الصيف الحار مع اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية، بحسب الصحيفة.