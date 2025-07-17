الشيخ همام حمودي يعزي بضحايا فاجعة حريق هايبر الكوت

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بقلوبٍ يعتصرها الألم، تابعنا أحداث فاجعة حريق هايبر ماركت التي اودت بأرواح عشرات الضحايا، ولا يسعنا إلا ان نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائلهم وأبناء ، سائلين الله تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".ودعا الشيخ بحسب البيان، ان "الجهات الرقابية إلى مراجعة إجراءات السلامة للمراكز التجارية والقاعات واي مراكز تجمع بشري، وعدم التهاون مع المخالفين، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المروعة".