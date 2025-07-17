محافظ واسط: فقدنا عائلات كاملة بالحريق وبعضهم حُوصر داخل الحمامات والمخازن

وقال المياحي في مؤتمر صحفي حضرته "لابد ان نكون واضحين بتفسير هذه الحوادث امام شعبنا، هذا المطعم هو ملك خاص كأرض سكنية وتحولت لتجارية وتم افتتاحها قبل سنتين دون موافقات أصولية"، مبيناً أن "صاحب الملك مخالف لكل الاجراءات وليس لدية اجازة بناء، وهو اما ان يكون متحايلاً او أن بعض الدوائر غضت النظر عنه".وأضاف أن "المالك لا يملك أي إجازة استثمارية لا من البلدية ولا من "، مشيراً إلى أن "البناية كانت مطعم وبليلة وضحاها تحولت لمركز تجاري مملوء بالبضائع رغم أنه لم يكن مصمما لهذا الأمر".ولفت إلى أن "الضحايا كانوا محاصرين داخل الحمامات والمخازن وقد أغلقوها على أنفسهم ولم نستطع إنقاذهم، وفقدنا عائلات كاملة"، موضحاً أن "ابن صاحب المول وبعض أفراد عائلته ضمن الضحايا".وتابع محافظ قائلاً: "ننتظر نتائج التحقيق بعد أسبوع من الآن، ويجب أن نعمل على أن لا تحدث انتكاسة أخرى".