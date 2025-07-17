وزير الداخلية يصدر توجيها يخص المواقع المخالفة لشروط السلامة

وجه ، الخميس، بإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في والمحافظات.

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس ، اليوم الخميس، اجتماعاً في ، برفقته وكيلي الوزارة لشؤون والشرطة، بحضور اللجنة المكلفة بالتحقيق ومتابعة الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة ".

وأضاف البيان "وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط وضوابط الأمن والسلامة في والمحافظات وعدم استثناء أي موقع أو محال تجارية مهما كانت عائديته أو ملكيته".

وشدد الشمري على أن "تأخذ هذه اللجنة دورها وعدم التهاون في هذه الإجراءات"، مؤكداً أن "أي مقصر سيتم محاسبته وفق القانون".

وشهدت مدينة الكوت بمحافظة ، فجر اليوم الخميس، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.