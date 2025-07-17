مجلس واسط يتخذ ثلاثة قرارات بعد حريق الكوت

وقال المجلس في بيان، "عقد جلسته الطارئة المرقمة (53) لهذا اليوم، برئاسة علي سليمون وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع في هايبر ماركت ، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين".وأضاف البيان "بعد المداولات المستفيضة، خرج المجلس بالتوصيات التالية، التصويت على اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتشكيل لجان مختصة في جميع الأقضية والنواحي لإجراء التحقق المدني على كافة الدوائر والبنايات، للتأكد من توفر شروط السلامة المهنية والوقاية".وتضمنت التوصيات "سحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون".وأكد مجلس "حرصه الشديد على سلامة المواطنين، ومتابعته المستمرة لمجريات التحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً".