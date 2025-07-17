حريق في النعمانية بمحافظة واسط

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، باندلاع حريق في النعمانية بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع بسبب سقوط كابلات الضغط العالي في النعمانية بمحافظة ".

وشهدت مدينة بمحافظة واسط، فجر اليوم الخميس، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.