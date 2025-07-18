بينها جامعة ومجمع طبي.. حملة اغلاق كبرى في بابل (صور)

وقال مراسل ، ان " باشرت بحملة كبرى لغلق جميع الأبنية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والأمان".وأضاف انه "تم غلق جامعة ومجمع طبي إضافة الى مبان أخرى، تفاديا لوقوع كوارث الحرائق".