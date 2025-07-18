حرائق العراق: ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني وهذه احصائيات السنوات السابقة

وأشار في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أن عدد الشهداء المعلن وصل إلى 69 شهيدًا، وما زالت فرق تُجري فحوصات الـ DNA لعدد من الجثث المتفحمة التي لم يتم التعرف عليها بعد، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق. ولا تزال فرق الدفاع المدني ترفع الأنقاض وتبحث عن أي ضحايا آخرين تحتها.أكد الغراوي أن الفاجعة بدأت "منذ اللحظة التي مُنحت فيها موافقات البناء والإشغال من دون الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان"، وليس فقط من لحظة التماس الكهربائي. واعتبر أن الكارثة الأكبر تكمن في احتمال إنشاء البناية "بدون أية موافقات من دون اتخاذ أي إجراءات من الجهات الرسمية".وحمّل الغراوي صاحب البناية وكافة الدوائر المعنية في المحافظة (التي منحت الموافقات أو تهاونت في المتابعة والمراقبة) المسؤولية الكاملة، معتبراً إياهم مشاركين في "جريمة القتل من خلال الإهمال الجسيم".وتتنوع أسباب هذه الحرائق بين التماس الكهربائي (60%)، والتخزين العشوائي للوقود والمواد القابلة للاشتعال (25%)، والإهمال البشري (10%)، وأسباب جنائية (5%).وسلط الغراوي الضوء على أبرز الحرائق الكبرى المسجلة خلال هذه الفترة:مطالبات عاجلة للعدالة والإصلاحطالب الغراوي الادعاء العام بـ"تحريك الشكوى عن كل من صاحب البناية والجهات الفنية والإدارية في المحافظة التي ساهمت بجريمة القتل والإهمال الجسيم التي هزت العراق".كما ناشد الحكومة ومجلس النواب بما يلي: