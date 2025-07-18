المفوضية تعلن إحصائية جديدة للمتقدمين بصفة موظف اقتراع

ـ محلي



أعلنت ، اليوم الجمعة، أن أكثر من 771 ألف شخص قدموا على العمل بصفة موظفي اقتراع لغاية اليوم، فيما تصدرت المحافظات بعدد المقدمين.





أدناه الجدول الذي يرصد نسب المحافظات والمجموع الكلي للطلبات: