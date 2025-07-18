تفاصيل جديدة عن الحريق في بغداد.. نشب بثلاثة طوابق وتسبب باضرار كبيرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى تجاري يتكون من ثلاثة طوابق، حيث يضم الطابق الأرضي محالًا تجارية، بينما يحتوى الطابقان العلويان على شقق للعمال"، مبينة ان "هذا المبنى يقع في منطقة الطالبية، وقد تم تغليفه بألواح الإليكابوند القابلة للاشتعال، مما يعد مخالفةً لتعليمات السلامة المعتمدة من قبل ".وأضافت انه "تم إحالة مخالفة البناية إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا لقانون الدفاع المدني"، لافتة الى ان "فرق الدفاع المدني قامت بالتدخل الفوري، حيث طوقت النيران وأجرت عمليات الاقتحام المباشر للدخول إلى وسط البناية، مما أفضى إلى السيطرة الكاملة على الحريق وانهائه دون تسجيل أي إصابات بشرية، بالإضافة إلى تقليل الأضرار المادية الناتجة عن الحادث".وذكرت انه "بناءً على ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق من قبل المختص بالمنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".