في ميسان.. اغلاق 26 مبنى ونداء عاجل الى الأهالي

وقال القيادة في بيان ورد لـ ، انه "انسجاماً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، اشرف قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، على غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة وقانون الدفاع المدني في المحافظة".وأضاف ان " وبصحبته مدير الدفاع المدني وعددا من القنوات الفضائية اشرف على عملية إغلاق (26) مشروعاً مخالفاً لشروط الامان والسلامة شملت محال تجارية وأبنية تجارية ومولات في مركز مدينة "، مشيرا الى ان "هذه المشاريع اكتملت كافة مراحلها القانونية والإنذارات ولم تمتثل لقانون الدفاع المدني الخاص بتوفر شروط السلامة".وأكد "استمرار الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها"، موجها "نداءً لكافة اصحاب المحال التجارية وقاعات الأعراس والمطاعم والمولات ان يسارعوا إلى توفير شروط السلامة قبل الشروع باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا حفاظاً على ارواح المواطنين".وذكر ان "سلامة حياة المواطنين من أولى أولويتنا ولا يمنعنا اي حاجز من تنفيذ مقررات اللجنة".