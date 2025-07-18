أثار غضباً شديداً.. ناشطون يتداولون مقطعاً لمحافظ واسط أثناء حريق الكوت

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر محافظ أثناء احتراق مركز التسوق في والذي بحياة 61 شخصاً وإصابة العشرات وبينهم عائلات كاملة.

ويظهر المقطع المياحي وهو يتحدث مع أشخاص يجلسون بقربه بينما تشتعل النيران في المبنى.

وانتقد الناشطون ما وصفوه بـ"البرود من قبل المحافظ الذي يبدو كأنه يشاهد مباراة لكرة القدم".

