27 حالة تسمم في كربلاء بينهم حالتي وفاة

وقال المصدر لـ ، ان " العام في استقبل اليوم، 27 حالة تسمم بينهم حالتي وفاة".وأضاف ان "المصابين يتلقون العلاج في المستشفى"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".