بالصورة.. انهيار مبنى قيد الانشاء على العمال في كركوك

وقال المصدر لـ ، ان "مبنى جامع قيد الانشاء في قرية الشلالة بقضاء في ، انهار على العمال اثناء قيام اعمال صب الخرسانة، ما أدى الى تسجيل إصابات".وأضاف انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".