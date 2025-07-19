فتح باب التقديم للحصول على سمة الدخول للزيارة الاربعينية وتحديد الأسعار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "تم فتح باب التقديم للحصول على سمة الدخول السياحية للمواطنين القادمين من دول بمناسبة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام)".وأضافت ان "تكلفة السمة السياحية هي (55) دولاراً أمريكياً فقط، وتشمل الرسوم الرسمية وأجور الخدمة، ويتم التقديم عليها من خلال الشركات السياحية المتعاقدة مع ، على أن تُنجز خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب".وتابعت "كما يُمكن للزائرين التقديم على سمة دخول الزيارة المباشرة، بتكلفة (75) دولاراً أمريكياً، حيث يتم التقديم عليها بشكل مباشر حصراً عبر الرابط الإلكتروني التالي:🔗 ‏https://eservice.evisa.iqوأكدت ان "إصدار السمة تنجز خلال 6 ساعات فقط من وقت التقديم"، مشددة "على ضرورة استكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان سرعة إنجاز المعاملة".