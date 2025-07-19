الداخلية لـ السومرية: التحقيقات بحريق الهايبرماركت مازالت مستمرة بعد تحديد المقصرين

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس لـ ، ان " اوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في حادث الهايبر ماركت بالكوت، حيث ان التحقيق مازال مستمرا"، مبينا انه "تم تحديد الخلل في اليوم الأول من بدء التحقيق وتحديد المقصرين والجهات المتلكئة في عملية التعامل مع حجم الحدث".وأضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات المناسبة وصدرت مجموعة من القرارات بسحب يد مجموعة من الموظفين وكذلك تم توقيف مجموعة من الضباط على خلفية الحادث"، لافتا الى ان "الاجراءات مستمرة بوتيرة متصاعدة، واللجنة متواجد في لاستكمال كافة إجراءات التحقيق".