السفارة الأميركية تصدر توضيحا بشان التفجير داخل مبناها وسط بغداد

وقالت السفارة في بيان تلقته ، انه "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 19 تموز/يوليو، في تمام الساعة 08:30".وأضافت ان "ذلك جاء في في ، وهي منشأة دبلوماسية أمريكية".