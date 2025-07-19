محافظ بغداد يعلن إغلاق عدد من المحال والشركات والمنشآت المخالفة

وقال العلوي في مؤتمر صحفي عقده مع مدير الدفاع المدني/ ، إنه "على ضوء توجيهات بخصوص إجراءات الدفاع المدني وتوجيهات ، عقد اللجنة الفرعية في للدفاع المدني اجتماعا استثنائيا وتدارست وناقشت متطلبات الدفاع في المنشآت الحكومية في القطاع الخاص والمرافئ".وأضاف العلوي، "وجهنا بان تتم تلبية كافة الاحتياجات والشروط والمستلزمات لتوفير الأمان والسلامة في هذه المنشآت"، مشيرا الى "وجود تقصير وخاصة لدى المنشآت العائدة للقطاع الخاص في توفير المتطلبات السلامة من أسواق وعمارات ومجمعات سكنية وقاعات مناسبات وحتى القاعات الحكومية".وأوضح المحافظ أن "كوادر الأمانة أغلقت العديد من المحال والشركات والمنشآت في من ، لأنها لم تمتثل لإجراءات السلامة والأمان".وأضاف العلوي، "سنتابع بكل حزم تنفيذ متطلبات واحتياجات الأمن والسلامة في كل المنشآت الحكومية والمدنية"، مشددا على "توجيه اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لتنفيذ بحق المخالفين دون تهاون، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات".