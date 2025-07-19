الدفاع المدني تعلن التعاقد على شراء طائرتين من كوريا لمكافحة الحرائق

وقال مدير الدفاع المدني في اللواء في مؤتمر صحفي عقده مع ، وحضرته ، إن "عدد الأماكن التي تم غلقها بلغت أكثر من 1300 مشروع ومحل بسبب مخالفتها في جانبي العاصمة، ومنعنا استخدام مادة (السندويج بنل) غير المقاوم للحريق".وأضاف حسن، "بالنسبة للأماكن التابعة للقطاع الحكومي، نكشف عليها ونتابعها وترسل التقارير الى ورئيس الوزراء"، لافتا الى ان "وزير الداخلية ورئيس الوزراء وجها الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بهذه الشروط".وتابع حسن، "تعاقدنا على شراء طائرتين مع الجانب الكوري مختصتان في الدفاع المدني"، مشيرا الى ان "العامين الاخيرين شهدا تجهيزا من قبل الحكومة بمعدات حديثة لمديريات الدفاع المدني".