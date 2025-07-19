حقيقة تفشي الحمى النزفية في ذي قار

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، انه "في ضوء ما تم تداوله في إحدى القنوات الفضائية بشأن تفشي مرض الحمى النزفية في ، نود أن نوضح للرأي العام أن المعلومات التي وردت حول انتقال المرض نتيجة تناول لحوم غير مفحوصة أو لحوم مصابة هي معلومة غير دقيقة علميًا، وقد تؤدي إلى إرباك لدى المواطنين وتوجيه الاهتمام إلى مسارات غير صحيحة في الوقاية".واضاف أن "الحمى النزفية (CCHF) هي مرض فيروسي يسببه فيروس "الكونغو-كرايمن"، وينتقل إلى الإنسان بشكل رئيسي عن طريق لدغة حشرة القرادة الصلبة من نوع Hyalomma، التي تكتسب الفيروس من الحيوانات المصابة وتنقله إلى الإنسان أثناء اللدغ"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا عند انتقال دم أو إفرازات الحيوانات المصابة إلى دم الإنسان أو أي منفذ في الأغشية المخاطية، خاصة خلال عمليات الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم النيئة، ولا ينتقل عبر تناول اللحوم المطبوخة، وبالتالي فإن "تناول لحوم غير مفحوصة" ليس سببًا للمرض كما ورد في التقرير المذكور".وتابع: "تعتبر أهم وسائل وقاية مكافحة حشرة القرادة من خلال حملات المكافحة التي تقوم بها ، إضافة إلى منع الجزر العشوائي، مع ضرورة ارتداء القفازات والنظارات الواقية عند التعامل مع اللحوم غير المطبوخة أو عند التعامل مع الحيوانات"، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى "توخي الدقة، وتحري المعلومات من المصادر الطبية الموثوقة، والتنسيق مع الجهات المختصة قبل بث أي مادة قد تؤثر على العامة أو تزرع القلق بين المواطنين".