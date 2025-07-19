فرق الدفاع المدني تباشر بإخماد حريق وسط الحلة (فيديو)

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في إحدى البنايات في شارع الجمعية وسط .



وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز أن "فرق الدفاع المدني باشرت بإخماد الحريق الذي اندلع في إحدى البنايات الواقعة في شارع الجمعية وسط ".