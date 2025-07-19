الطب العدلي يتعرف على 15 ضحية تفحمت أجسادهم بحريق الكوت (لائحة بالأسماء)

ونشرت الدائرة لائحة، وردت للسومرية نيوز، بأسماء الضحايا الـ15 بعد التعرف على هوياتهم من خلال فحص الحمض الوراثي DNA.ودعت ذويهم إلى الحضور في الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد لتسلم الجثامين.