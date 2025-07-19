مخالفة لإجراءات السلامة.. إغلاق مجمع تجاري كبير وأشهر مول في كربلاء

وقال المصدر لـ ، إنه "بإشراف مدير الدفاع المدني في ، تم إغلاق مول الحارث الأكثر من حيث التجمعات؛ لعدم وجود شروط السلامة".وأضاف، أنه "بتوجيهات في تم كذلك اغلاق مجمع التجاري وسط مدينة القديمة الذي يبعد بضعة أمتار عن المراقد لمخالفته شروط الوقاية والسلامة".