السيد الصدر يعلن بدء استقبال الزائرين من خارج العراق وداخله

وقال في بيان، "نعلن عن بدء استقبال الزائرين من خارج في مضيف آل الكرام في الحنانة المطهرة كما نعلن عن استقبال الزوار العراقيين في مضيف آل الصدر الكرام في جامعة (عليها السلام) فأهلاً وسهلاً بالجميع وتقبل الله أعمالهم.. والشكر موصول لهم وللقائمين على هذا المضيف الخدمي الإنساني".وأضاف: "كل ذلك في خدمة ديننا ومذهبنا وعراقنا.. فيا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.. اللهم فصل على محمد وآل محمد وألعن اعداءهم إلى قيام يوم الدين".وأتم: "يوجد في الحنانة مضيف خاص بالنساء حصراً".