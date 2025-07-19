بالأرقام.. عدد المشاريع المغلقة المخالفة لشروط السلامة

كشفت ، عن إغلاق 1118 مشروعا مخالفا لشروط السلامة خلال 48 ساعة في والمحافظات.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الداخلية في بيان، إن "مديريات الدفاع المدني في مختلف المحافظات العراقية نفذت حملات ميدانية مكثفة ضمن واجباتها التفتيشية، أسفرت عن تنفيذ (508) نشاط غلق لمشاريع وبنايات خالفت شروط السلامة والأمان، وذلك استنادًا إلى المادة (20/ثالثًا) من رقم (44) لسنة 2013"، مشيرا الى "اغلاق 1118 مشروعا خلال 48 ساعة".

وأوضح ميري أن "هذه الإجراءات جاءت في إطار الجهود الرامية إلى فرض الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والحد من الحوادث التي قد تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم".



وتوزعت نشاطات الغلق بحسب ميري "بين عدد من المحافظات، تصدرتها بـ(101) حالة غلق، تلتها الأشرف بـ(94)، والأنبار بـ(65)، إضافة إلى نشاطات في (الرصافة والكرخ)، ، ، ، والبصرة وغيرها من المحافظات".



