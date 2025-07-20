تحديد موعد إعلان نتائج القبول بالدراسات العليا

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة، ، إنَّ الوزير وجَّه بمعالجة المقاعد الشاغرة من خلال منح خمس درجاتٍ إضافيَّةٍ للحالات الحرجة، وفق أعلى معدَّلٍ تفاضليّ، وذلك خلال المدَّة من (3 إلى 7) آب المقبل.وأوضح أنَّ تدوير المقاعد بين قناتي العامّ والنفقة الخاصَّة سيكون بين (27 و31) تموز، بينما يُصدَر الأمر الجامعيُّ للمقبولين في (12) آب المقبل، لتبدأ الدراسة في (1) أيلول. وبيّن العبودي أنَّ عدد المقبولين بلغ (32) ألف طالبٍ ضمن (2421) برنامجًا دراسيًا.