الدفاع المدني يباشر بإخماد حريق في مخزن تجاري وسط بغداد



ـ محلي



أعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، المباشرة بإخماد حريق في مخزن تجاري .



وذكر الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " فرق الاطفاء تكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن تجاري في منطقة ".



واظهرت مقاطع مصورة ارتفاع أعمدة الدخان ضمن مقتربات كراج النهضة وسط العاصمة .



وذكر الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " فرق الاطفاء تكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن تجاري في منطقة ".واظهرت مقاطع مصورة ارتفاع أعمدة الدخان ضمن مقتربات كراج النهضة وسط العاصمة . وقال مصدر مطلع قريب من موقع الحادث إن الحريق نشب في معرض للأجهزة الكهربائية والمفروشات.