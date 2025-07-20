إخراج سيارة سقطت من فوق جسر ألبوريشة في الأنبار (فيديو)

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تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الاحد، من إخراج السيارة التي سقطت يوم أمس من فوق ألبوريشة، الرابط بين الجزيرة والشامية، لتستقر في بمحافظة .







وتعتبر حوادث سقوط السيارات من الجسور في ظاهرة مقلقة تتكرر بين الحين والآخر، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية. وبحسب شهود عيان، كانت السيارة تقل شخصين لحظة سقوطها. تمكن أحدهما من الخروج، بينما الاخر ظل عالقاً داخل المركبة.وتعتبر حوادث سقوط السيارات من الجسور في ظاهرة مقلقة تتكرر بين الحين والآخر، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية.