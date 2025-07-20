كركوك تقرر تعطيل الدوام الرسمي في قضاء داقوق يوم غد

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، إن "محافظ وجه اليوم بتعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية في قضاء يوم غد الإثنين الموافق 21 / تموز / 2025 باستثناء الدوائر الأمنية والصحية".وأضافت المحافظة، أن "العطلة تأتي احياءً لذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".