التربية تسمح للتلاميذ الراسبين بالخامس الابتدائي بأداء امتحانات الدور الثاني



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تقرر السماح لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الراسبين في الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، بأداء امتحانات الدور الثاني".



وتابعت أن "التلاميذ المشمولين بالقرار هم الراسبون في درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس، حيث يُسمح لهم بأداء امتحانات الدور الثاني ".