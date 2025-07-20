بتعاون دولي.. اعداد وثيقة وطنية لمعايير جودة التعليم في رياض الأطفال

وقال مدير والتطوير المؤسسي في الوزارة، سلمان، إن الوثيقة الجديدة تهدف إلى تقييم مستوى الأداء في رياض الأطفال، بدءاً من المشرفين التربويين وصولاً إلى المعلمات، عبر استمارة تقييم شاملة ستُطلق مع انطلاق العام الدراسي الجديد.وأوضح أن الوزارة بدأت تدريب قادة من المشرفين التربويين، ليتولوا لاحقاً تدريب إدارات رياض الأطفال على آليات التقييم، لافتاً إلى أن تقييم الأداء سيأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية للمعلمات ضمن فئات محددة.من جانبها، أكدت مسؤولة شعبة رياض الأطفال في ، صبا ، أن الوزارة تسعى لتطبيق المعايير العالمية المتقدمة في مؤسسات رياض الأطفال الحكومية، سواء على مستوى المناهج أو البنى التحتية أو الدورات التدريبية وطرائق التدريس والوسائل التعليمية.وأضافت أن العمل جارٍ لتطوير أداء المعلمات والمديرات والمشرفات، إلى جانب تحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تربوية متكاملة للأطفال في بداياتهم الدراسية. ووصفت رياض الأطفال بأنها "المرحلة التأهيلية الأهم في بناء شخصية الطفل علمياً وأخلاقياً"، لما لها من دور في إعداد جيل قادر على القيادة مستقبلاً.