احتجاجاً على هبوط الأسعار.. فلاحون غاضبون غرب الموصل يرمون محاصيلهم في الشارع

وأفاد شهود عيان من مناطق غرب بأن فلاحين غاضبين قاموا برمي كميات من محاصيلهم الزراعية في الشوارع. يأتي هذا التصرف احتجاجاً على الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات الزراعية والصعوبات التي يواجهونها في تسويقها.ويعكس هذا المشهد حالة الاستياء والإحباط التي يعاني منها المزارعون في المنطقة، والذين يتضررون بشكل كبير من تذبذب الأسعار وعدم وجود قنوات تسويقية فعالة تضمن لهم بيع إنتاجهم بعائدات مجدية.